منصة مسار تطلق خدمة الترقيات

2020-02-17

متابعات الخليج 365 – الرياض

أطلقت منصة مسار خدمة الترقيات التي تتيح لموظفي الحكومة متابعة إجراءات ترشحهم للترقيات ومعرفة نقاط المفاضلة في حالة لم يتم الترقية.

كما تتيح منصة مسار الترقيات للموظف الحكومي الاطلاع على إعلانات الترقيات والوظائف المتاحة للترقية وحالة ترشيحه للترقية واختيار الرغبات ومعرفة النقاط التي تجاوزه بها المترقي كما تتيح التظلم الوظيفي على عدم الترقية.

وكانت وزارة الخدمة المدنية أطلقت منصة مسار الرقمية في وقت سابق حيث تضم حزمة من الخدمات الإلكترونية المعنية بمسيرة الموظف الحكومي بدايةً من التعيين وحتى نهاية خدمته.

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وتأتي منصة مسار بهدف تحقيق الشفافية وحوكمة الإجراءات، وأتمتتها تحت بوابة رقمية موحدة، ومتوافقةً مع اللائحة التنفيذية للموارد البشرية وأطرها التنظيمية.

وعملت وزارة الخدمة المدنية على إنشاء منصة مسار الرقمية تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 لتعزيز التحول الرقمي عبر المنظومة الوطنية الإلكترونية للخدمة المدنية المندرجة تحت البعد الخامس في برنامج التحول الوطني لتحسين إنتاجية الموظف الحكومي.

وتمكن منصة مسار الموظف الحكومي من الاطلاع على بياناته ومؤهلاته وخبراته من التعيين وحتى نهاية الخدمة.

وتقوم منصة مسار بتوحيد الإجراءات الإدارية كافة وضمها تحت بوابة رقمية موحدة تشمل خدمات وإجراءات الوزارة، ومتوافقةً مع اللائحة التنفيذية للموارد البشرية وأطرها التنظيمية.

وتعد منصة مسار ذراعًا تقنيًا لوزارة الخدمة المدنية حيث من الممكن أن يستفيد منها جميع العاملين في السلك الحكومي، كأحد أوجه ضمان تحقيق وتنفيذ استراتيجيات التطوير، التي تستهدفها رؤية المملكة 2030.

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