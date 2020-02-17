شكرا لقرائتكم خبر

خادم الحرمين الشريفين يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس دولة أريتريا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس_الرياض

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم، جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس أسياس أفورقي رئيس دولة أريتريا.

وتم خلال جلسة المباحثات، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومستجدات الأحداث في القرن الأفريقي والمنطقة.

Advertisements

كما تم خلالها التأكيد على أهمية ودور مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن في تنمية وتعزيز فرص التعاون في شتى المجالات.

حضر المباحثات، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، والأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد - الوزير المرافق -، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأستاذ خالد بن عبدالرحمن العيسى، ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبد العزيز قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة أريتريا صقر بن سليمان القرشي.

كما حضرها من الجانب الأريتري، وزير الخارجية عثمان صالح محمد، ومستشار فخامة الرئيس يماني قبراب، ومدير مكتب فخامة الرئيس الأمين حسن الأمين، والقائمة بالأعمال في سفارة دولة أريتريا لدى المملكة ويني قيهير.