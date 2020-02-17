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خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس دولة أريتريا ويقيم مأدبة غداء تكريماً له

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس_الرياض

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم، الرئيس أسياس أفورقي رئيس دولة أريتريا.

ورحب خادم الحرمين الشريفين به والوفد المرافق له في المملكة، فيما أبدى الرئيس الأريتري سعادته بلقائه خادم الحرمين الشريفين.

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كما صافح الرئيس الأريتري الأمراء، والوزراء وقادة القطاعات العسكرية.

وقد أقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مأدبة غداء تكريماً لفخامة الرئيس أسياس أفورقي رئيس دولة أريتريا والوفد المرافق له.

حضر الاستقبال والمأدبة، الأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، والأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد المستشار في الديوان الملكي، والأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية، والأمير خالد بن سعود بن خالد المستشار في الديوان الملكي ، والأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز.