، "إغاثي الملك سلمان" ينظم رحلة للمعاد تأهيلهم إلى الأماكن التاريخية بمأرب ،

محمد بن مسعود - الدمام - المركز يوزع 500 حقيبة شتوية في إقليم خيبر بختون خوا الباكستاني

نظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رحلة ترفيهية للأطفال الذين الخليج 365 تجنيدهم من قبل المليشيات الحوثية إلى الأماكن التاريخية والسياحية في محافظة مأرب.

وتأتي الرحلة ضمن أنشطة الدورة السادسة من المرحلة التاسعة والعاشرة من مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين في اليمن والتي يخضع فيها 27 طفلاً إلى تأهيل مكثف ومتنوع ما بين النفسي والاجتماعي والتعليمي بهدف إعادة دمجهم بالمجتمع والتخلص من آثار القتال.

وتعرف الأطفال في رحلتهم على أماكن تاريخية لها قيمة حضارية وعلمية تزخر بها محافظة مأرب وهو ما أعطى الرحلة أهميتها وفائدتها المتنوعة للأطفال.

وتخللت الرحلة فقرات ترفيهية ومسابقات علمية ورياضية لإضفاء روح المرح والفرح وإدخال السرور والسعادة إلى قلوب الأطفال.

إلى ذلك، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية أمس مواد إيوائية شملت 300 خيمة و1,800 بطانية و600 بساط في مديريات ثمود ورماه والقف والسوم بمحافظة حضرموت، استفاد منها 300 أسرة بواقع 1.800 فرد.

ويأتي ذلك في إطار الدعم الذي يقدمه المركز للمحتاجين من أبناء الشعب اليمني الذين يعانون من نقص المواد الإيوائية في فصل الشتاء.

من ناحية أخرى، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 500 حقيبة شتوية في مديرية سوات بإقليم خيبر بختون خوا بجمهورية باكستان الإسلامية، استفاد 2.500 فرد من الأطفال والنساء وكبار السن.



مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية