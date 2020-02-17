محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت إدارة نادي الاتحاد، التعاقد بشكل رسمي مع البرازيلي فابيو كاريلي؛ لتدريب الفريق لمدة موسم ونصف. وقال النادي عبر حسابه في "تويتر": "تمت مراسم توقيع العقد بين أنمار الحائلي رئيس النادي والمدرب، بحضور أحمد كعكي نائب الرئيس. ورحب أنمار الحائلي بالمدرب الجديد، مطالبًا جميع العناصر بالتعاون مع "كاريلي" لتحقيق تطلعات الجماهير. ويحل "كاريلي" خلفاً للهولندي تين كات الذي أقيل مؤخرًا من منصبه، ليصبح المدرب الخامس الذي أشرف على الفريق هذا الموسم.نادي الاتحاد فابيو كاريلي "كاريلي" مدرباً لفريق الاتحاد لموسم ونصف صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-02-17 أعلنت إدارة نادي الاتحاد، التعاقد بشكل رسمي مع البرازيلي فابيو كاريلي؛ لتدريب الفريق لمدة موسم ونصف. وقال النادي عبر حسابه في "تويتر": "تمت مراسم توقيع العقد بين أنمار الحائلي رئيس النادي والمدرب، بحضور أحمد كعكي نائب الرئيس. ورحب أنمار الحائلي بالمدرب الجديد، مطالبًا جميع العناصر بالتعاون مع "كاريلي" لتحقيق تطلعات الجماهير. Advertisements ويحل "كاريلي" خلفاً للهولندي تين كات الذي أقيل مؤخرًا من منصبه، ليصبح المدرب الخامس الذي أشرف على الفريق هذا الموسم. 17 فبراير 2020 - 23 جمادى الآخر 1441 05:51 PM أعلنت إدارة نادي الاتحاد، التعاقد بشكل رسمي مع البرازيلي فابيو كاريلي؛ لتدريب الفريق لمدة موسم ونصف. وقال النادي عبر حسابه في "تويتر": "تمت مراسم توقيع العقد بين أنمار الحائلي رئيس النادي والمدرب، بحضور أحمد كعكي نائب الرئيس. ورحب أنمار الحائلي بالمدرب الجديد، مطالبًا جميع العناصر بالتعاون مع "كاريلي" لتحقيق تطلعات الجماهير. ويحل "كاريلي" خلفاً للهولندي تين كات الذي أقيل مؤخرًا من منصبه، ليصبح المدرب الخامس الذي أشرف على الفريق هذا الموسم. ، "كاريلي" مدرباً لفريق الاتحاد لموسم ونصف ،

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