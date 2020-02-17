شكرا لمتابعة خبر عن حساب المواطن يوضح الحالات المسموح فيها باستفادة غير السعوديين من الدعم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح برنامج حساب المواطن، الحالات المسموح فيها باستفادة غير السعوديين من الدعم، كتابعين مضافين للمستفيد الرئيس المواطن.

وجاء ذلك ردًا على تساؤلًا من مستفيد قال فيه: «هل يشمل حساب المواطن أم المواطن وزوجة المواطن، غير السعوديتين؟».

ورد البرنامج بأن غير السعودي لا يمكنه التسجيل كمستفيد رئيس للاستفادة من الدعم؛ وذلك اعتدادًا بشروط الأهلية المطلوبة للاستحقاق، حيث يشترط أن يكون المستفيد الرئيس سعودي الجنسية، ويستثنى من ذلك حاملو بطاقة التنقل، وبإمكان «أم و زوجة المواطن» (غير السعوديتين) الاستفادة من البرنامج عن طريق إضافتها باعتبارها «تابعًا» إلى المستفيد الرئيس.