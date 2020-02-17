شكرا لمتابعة خبر عن الشورى يبحث إمكانية عقد المرأة لزواجها بنفسها دون إذن ولي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قدمت الدكتورة إقبال درندري، عضو بمجلس الشورى، توصية بهدف تعديل نظام المرافعات بحيث يمنح للمرأة البالغة الراشدة في أن تعقد زواجها بنفسها أو أن توكل غيرها، دون اشتراط إذن ولي.

وأرجعت درندري سبب تقديم هذه التوصية إلى أن إذن الولي في التزويج أدى إلى الاستغلال من بعض أولياء الأمور في عضل المرأة ومنع تزويجها لتحقيق مصالحه الشخصية أو المالية، الأمر الذى يعد ظلم للمرأة، وأحيانا يمنعها من حقوقها الأصيلة في تسيير شؤون حياتها.

ومن جهته، فمن المقرر أن يبحث مجلس الشورى خلال الأيام المقبلة التوصية التى تقدمت بها درندري واتخاذ ما يلزم حيالها.