شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أمير عسير يكافئ طفلة بحضور اجتماعاته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كافأ أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، طفلة من الأحساء تدعى توتة النعيم، والتي أبدت إعجابها بالمنطقة وأهلها بحضور بعض اجتماعاته؛ حيث استقبلها ووالدها خلال رحلة برية.

وكشف مقطع فيديو، عن تخصيص الأمير تركي تذاكر طيران لها للحضور والمشاركة في الاجتماعات التي تخص تطوير المنطقة على ألا يتعارض ذلك مع دراستها؛ فيما وجهت الطفلة ووالدها شكرهما وتقديرهما لأمير المنطقة على دوره الإنساني واهتمامه ودعمه للطفلة.