شكرا لمتابعة خبر عن وزير الخارجية يدعو ألمانيا إلى إنهاء وقف توريد الأسلحة للمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - دعا وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، ألمانيا إلى إنهاء وقف توريد الأسلحة إلى المملكة.

وقال في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية، اليوم الاثنين، إن «الرياض تدعو برلين إلى إنهاء وقف تصدير الأسلحة الألمانية إلينا»

وأضاف: «نأمل أن تفهم ألمانيا أننا نحتاج إلى وسائل للدفاع عن أنفسنا»، متابعًا: « الهجمات التي تعرضت لها منشأة أرامكو النفطية العام الماضي».

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وأردف: «استمرار ألمانيا بعدم توريد الأسلحة إلى السعودية، يعد أمرا غير ملائم في إطار العلاقات الجيدة التي تربط بين البلدين».

وشدد على أن إيران واقفة وراء الهجمات على المنشآت النفطية في المملكة.

وكانت ألمانيا قد اتخذت القرار في 2018، وقد عرف استثناءات عديدة خلال هذه الفترة، منها السماح بتوريد المنظومات التي تطورها.