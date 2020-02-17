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شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد: تقلبات جوية على بعض مناطق المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أعلنت الھیئة العامة للأرصاد وحماية البیئة السعودية، استمرار التقلبات الجوية على بعض مناطق المملكة من يوم الثلاثاء ١٨ فبراير إلى يوم الخميس ٢٠ فبراير.
وذكرت خلال تغريدة عبر «تويتر» أن درجات الحرارة تنخفض انخفاض ملموس على معظم مناطق المملكة، يصحب بنشاط من الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار خاصة خلال فترة النهار، وذلك اعتبارا من يوم الخميس، حيث يتوقع أن تكون درجات الحرارة حول معدلاتها السنوية.
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