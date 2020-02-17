شكرا لمتابعة خبر عن ممرضة الهفوف «بكيت بشدة بسبب أبي» (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت الممرضة التي تم تكريمها في مستشفى الملك فھد بالھفوف بحضور والدھا، عن تفاصيل المفاجأة وشعورها في هذه اللحظة.

وأكدت الممرضة ملاك الملحم، أنها كانت تمارس عملها اليومي قبل أن تطلب منها رئيس القسم أن تدهب إلى المدير بشكل سريع.

وأفادت بأنها فوجئت بوجود والدها ومجموعة من الناس ومصورين وقيامهم بتكريمها، مشيرة إلى أنها دخلت في نوبة بكاء شديدة بعد رؤيتها والدها في صحة جيدة.

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وأشارت إلى أنه كان قبل أسبوعين من الواقعة في حالة حرجة وحضر إلى قسم الطوارئ بالمستشفى التي تعمل بها.

وكانت «صدى» قد نشرت مقطع الفيديو الذي أظهر الممرضة أثناء دخولها إلى مكتب مدير التمريض حيث فوجئت بوالدها في استقبالها من أجل تكريمها، ثم دخلت في نوبة بكاء شديدة.