كفاءة: وضع السخان على درجة حرارة 60 يُخفض استهلاكه للكهرباء

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الرياض - علي القحطاني - كشف مركز كفاءة الطاقة، أن هناك عدة عوامل تسهم في خفض استهلاك السخان للكهرباء، إذ يُقدّر استهلاكه بـ4% من إجمالي الاستهلاك العام للمنزل.
وأفاد مختصو «كفاءة»، أن العوامل تتضمن نوع السخان وحجمه وفترات تشغيله وضبط درجة حرارته، ووضع السخان في درجة حرارة 60 درجة، واختيار المستوى الأعلى في بطاقة كفاءة الطاقة عند شراء السخان، وإطفاء السخان في حال عدم استخدامه لفترات طويلة.
ودعا المخصتون، إلى استخدام تطبيق «تأكد» المحدَّث أخيراً، للتحقق من صحة بطاقات السخانات قبل شرائها.
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