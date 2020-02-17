شكرا لقرائتكم خبر عن مذيعة الجزيرة ‘‘علا الفارس‘‘ وزميلتها ‘‘غادة عويس‘‘ تحصلان على مكافأة مالية ضخمة من أمير قطر لهذا السبب.. لن تصدق كم المبلغ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي؛ خطابٌ مسربٌ من داخل "شبكة الجزيرة" القطرية، عن موافقة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على منح 8 مذيعين بالقناة مكافآت مالية.

وأظهر الخطاب الذي يحمل شعار "الجزيرة"، موجّهًا من مدير عام القناة إلى المدير المالي بتاريخ 12/ 2/ 2020، يتضمن اعتماد صرف مكافآت مالية لقائمة من مذيعي القناة.

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مذيعة الجزيرة ‘‘علا الفارس‘‘ وزميلتها ‘‘غادة عويس‘‘ تحصلان على مكافأة مالية ضخمة من أمير قطر لهذا السبب.. لن تصدق كم المبلغ؟



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وتأتي المكافآت تنفيذًا للتوجيهات الأميرية التي تضمنت الموافقة على الطلبات المقدمة للديوان الأميري القطري بقيمة إجمالية 1.750.000 مليون وسبعمائة ألف دولار.

وحصل فيصل القاسم وجمال ريان على 400 ألف دولار، وروعة إسحاق 250 ألف دولار، وغادة عويس 200 ألف دولار، ومحمود محمد مراد، وعلا فارس 150 ألف دولار، وعثمان فرح، ووجد علي وقفي 100 ألف دولار.

وقلل مغردون قطريون من الوثيقة معتبرين أنه أمر طبيعي أن تمنح الدولة مكافآت لمذيعي أكبر شبكة إخبارية عربية، مؤكدين أن الديوان الملكي السعودي ينفق ملايين الدولارات على إعلاميين أجانب وعرب شهريًّا.