السعودية: هزة أرضية بالمدينة المنورة

أفادت وسائل الإعلام عربية، اليوم الاثنين 17 فبراير، أن هزة أرضية خفيفة، شعر بها سكان المدينة المنورة، في المملكة العربية السعودية، فيما تلقت بعض الجهات المعنية بلاغات من قِبل المواطنين“.

وحسب صحيفة "سبق" فأن الهزة: ”بلغت قوتها على مقياس ريختر 18. 2، وبعمق 4 . 5، وسجلت في الساعة الـ 35 : 11“ مشيرا إلى أنها ”ضعيفة جدا ليس منها خطورة“.

ونقل حساب ”مجتمعنا“ على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قول الناطق باسم هيئة المساحة الجيولوجية، السعودية إن المركز الوطني للزلازل والبراكين ”رصد اليوم في شمال غرب المدينة المنورة هزة أرضية ضعيفة“.