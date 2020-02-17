السعودية اليوم / سمو الأمير مشعل بن ماجد يزور "معرض صنع بيدي" في نسخته الـ 14 بجامعة الملك عبدالعزيز



جدة 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واس

زار صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة اليوم, "معرض صنع بيدي" في نسخته الرابعة عشرة، الذي تنظمه جامعة الملك عبدالعزيز , ممثلة بعمادة شؤون الطلاب لأنشطة الطالبات, الذي يُعدّ إحدى مبادرات الجامعة في برنامج "كيف نكون قدوة"، التابع لإمارة منطقة مكة المكرمة, وذلك بمركز الملك فيصل للمؤتمرات بالجامعة.

واطّلع سموه, على مشاريع المشاركين الصغيرة ومواهبهم, يرافقه معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن اليوبي, مشيدًا سموه بما شاهده من أعمال موفقة ومشرقة من أبناء وبنات هذا الوطن.

يذكر أن المعرض تجاوز عدد مشاريعه هذا العام 100 مشروع منوعة من جميع أقسام المعرض , يتضمن فعاليات وبرامج , مستقطبًا جميع أفراد وفئات المجتمع, إضافة إلى مسابقة بين الكليات تحت شعار "تعزيز السياحة الوطنية"، تماشيًا مع رؤية المملكة, لعمل طفرة كبيرة في مجال السياحة مع حلول عام 2030, كما أتاح في نسخته الرابعة عشر، فرصة للعوائل لزيارة المعرض لإعطاء الفرصة لأولياء أمور الطالبات للحضور والتعرف على مهارة وإبداع الطالبات.

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16:34ت م

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