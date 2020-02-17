السعودية اليوم / محافظ العقيق يتفقد طوارئ مستشفى المحافظة العام



الباحة 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واس

تفقد محافظ العقيق الدكتور فيحان بن حمود العتيبي أمس, قسم الطوارئ بمستشفى المحافظة العام, مطلعاً على الخدمات المقدمة لمراجعي قسم الطوارئ, وقسم المختبر, والصيدلية, كما التقى بعدد من المواطنين والمراجعين.

وشدد محافظ العقيق على الطاقم الطبي سرعة تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمراجعين, وتقليل فترات الانتظار, مؤكدًا في جولته بالمستشفى أهمية اتباع جميع إجراءات مكافحة العدوى والاهتمام بنظافة المستشفى, مبيناً أن القطاع الصحي له أولوية كبيرة في مخططات العمل خلال الفترة القادمة، لتحسينه وتقديم خدمات طبية تليق بأهالي المحافظة.

يذكر أن هذه الزيارة تأتي ضمن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة للارتقاء بمستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

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16:21ت م

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