السعودية اليوم / تعليم مكة المكرمة يفتتح ملتقى تكامل



مكة المكرمة 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واس

افتتح المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي اليوم, ملتقى تكامل, الذي تنظمه إدارة تعليم المنطقة ممثلة بمكتب التعليم الأهلي -إدارة المدارس الأهلية- مستضيفةً عددًا من الجهات ذات العلاقة, بحضور مدير مكتب التعليم الأهلي خالد الجابري وممثلي الجهات المعنية بقاعة المعارض الكبرى بالعزيزية.

وأوضح الدكتور الزائدي أن ملتقى تكامل يهدف للتعريف بحقوق وواجبات الأطراف التي يستهدفها الملتقى فيما يخص التأمينات الاجتماعية وفرص دعم الموارد البشرية للمعلمين والمعلمات بقطاع التعليم الأهلي، وضوابط وأنظمة وزارة العمل وعقود العمل فيما يخص التعليم الأهلي, مؤكدًا أن هذا الملتقى النوعي يأتي في إطار تطلعات القيادة بتحقيق رؤية المملكة 2030م، التي من ركائزها ودعائمها الأساسية تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في التعليم الاستثمار الذي يبني الإنسان ويرتقي بمقدراته، ويؤمن بأهمية ضبط جودة التعليم وتحقيق أعلى درجات رضا المستفيدين من قطاع التعليم الأهلي.

وأكد مدير تعليم مكة المكرمة أهمية التعليم الأهلي بوصفه شريكًا إستراتيجيًا يملك تطلعات وتحديات، حيث إن هناك خططًا لدعمه ليتمكن من تحقيق أهدافه, مشيرًا إلى أن وجود هذه القطاعات المشاركة اليوم في "ملتقى تكامل" من (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية - هدف ) سيوجد أرضًا مشتركة مع التعليم الأهلي لينطلق منها لتحقيق أهدافه الطموحة بكل ثقة واقتدار.

مما يُذكر أن برنامج افتتاح الملتقى اليوم خصص لقطاع -البنين-، حيث كُرمت الجهات المشاركة والراعية للملتقى، بعد ذلك توالت فقرات البرنامج بتقديم العروض التوضيحية وأوراق العمل لكل جهة مشاركة، فيما سيكون يوم غد مخصصًا لقطاع البنات بتعليم مكة المكرمة.

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16:18ت م

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