السعودية اليوم / أمير نجران يقف على طريق شرورة - السليل



نجران 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واس

وقف صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران اليوم، على الطريق الرابط بين محافظتي شرورة والسليل الممتد من مركز بهجة إلى مركز سلطانة، حيث بحث سموه مع قائد القوة الخاصة لأمن الطرق بالمنطقة العميد عبدالله بن عبدالهادي القحطاني، ومدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة، المهندس وبران بن مهدي آل عطشان، أهمية دراسة مشروع توسعة الطريق، بما يتناسب مع تزايد الحركة، لا سيما أنه يعد الطريق الأبرز للقادمين والمغادرين عبر منفذ الوديعة الحدودي.

واطلع الأمير جلوي بن عبدالعزيز على الجهود التوعوية التي تبذلها القوة الخاصة لأمن الطرق للمسافرين، في توزيع نشرات السلامة المرورية، والإسعافية، وكتيبات ترفيهية للأطفال، مشيدًا بدورها المتوازي مع المهام الأمنية، في تنفيذ مهام إنسانية وإسعافية وإغاثية.

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16:14ت م

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