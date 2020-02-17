السعودية اليوم / وقف عين العزيزية يوقع عقداً لإنشاء محطة لسقيا قرية طفيل



جدة 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واس

وقعت نظارة وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية اليوم عقدا مع إحدى الشركات المتخصصة لتصميم وإنشاء وتوريد وتركيب محطة سقيا خيرية بقرية طفيل التابعة لمحافظة الليث بمنطقة مكة المكرمة, التي تخدم ما يقارب 12 ألف نسمة من 15 قرية مجاورة تابعة للمحافظة وتوزيع الماء الصالح للشرب مجاناً على أهالي المنطقة.

وأوضح الأمين العام للوقف لؤي بن همام طرابزوني، أن توقيع العقد يأتي تنفيذاً لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس نظارة وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، ذلك ضمن الأهداف الاستراتيجية لأمانة الوقف التي تستهدف بناء الإنسان وتنمية المكان ومواكبة رؤية المملكة 2030 للاستدامة والتوسع وتقديم خدمات متميزة في العمل الخيري.

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16:10ت م

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