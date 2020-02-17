السعودية اليوم / معرض وملتقى السودان الدولي للتعدين يبدأ بالخرطوم غدًا



الخرطوم 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واس

ينطلق بالعاصمة السودانية الخرطوم غدًا فعاليات معرض وملتقى السودان الدولي للتعدين ويستمر ثلاثة أيام، بمشاركة كبرى الشركات الدولية في هذا المجال.

وسيقدم خلال الملتقى عدد من الأوراق العلمية المختصة يقدمها عدد من الخبراء في مجال التعدين بينهم أجانب وسودانيون، إلى جانب عقد جلسة خاصة بالاستثمار في التعدين بمشاركة عدد من وزراء القطاع الاقتصادي.

ويشهد الملتقى معرضًا مصاحبًا لآليات ومعدات التعدين، كما يعد فرصة لاستكشاف عالم التعدين بالسودان والدخول في مربعات استكشافية للتعدين خاصة وأنه الأول فى ظل الحكومة الانتقالية في السودان.

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16:10ت م

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