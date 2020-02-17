السعودية اليوم / سمو أمير القصيم يستقبل أمين غرفة المنطقة ويتسلّم التقرير الختامي لملتقى ومعرض النحالين



بريدة23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, بمكتبه بديوان الأمارة بمدينة بريدة, اليوم رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة عبدالعزيز الحميد, وعضو مجلس الإدارة عبدالله النومسي, وأمين عام الغرفة محمد الحنايا, وذلك لتسليم سموه التقرير الختامي لملتقى النحالين الأول بالمنطقة.

واستمع سموه من قبل أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة شرح عن الملتقى وما احتواه من مشاركات وصلت إلى أكثر من 70 معرضاً ومشاركاً من مختلف المهتمين بالمملكة, مقدمين من خلال مشاركتهم أبرز الأنواع المتوفرة من عسل السدر والسمر والعسل الجبلي والبري والأبيض والشفلح , والتي تصل إلى أكثر من 20 صنفاً متنوعاً , مشيراً لسموه على أن المعرض تداول أكثر من 3 أطنان من العسل يومياً وهو ما أعطاه قوة اقتصادية ونمو في عدد الزوار , مقدماً شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه وتشجيعه وتوجيهاته الدائمة لتعزيز إقامة مثل هذه النشاطات والملتقيات الاقتصادية بالمنطقة.

وثمن سمو أمير منطقة القصيم ما تقوم به الغرفة التجارية الصناعية من دور ريادي لإقامة مثل هذه الملتقيات الاقتصادية الهامة بالمنطقة , مشيراً على أن تنوع مثل هذه الملتقيات والنشاطات عامل مهم في تعزيز الجانب الاقتصادي لما تمتاز به المنطقة من منتجات متنوعة , مبيناً على أن مثل هذه الملتقيات تتيح العمل والاستثمار لشباب وفتيات المنطقة , مقدماً شكره لكافة المشاركين والداعمين وفريق العمل , سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.

// انتهى //

15:21ت م

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