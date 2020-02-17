شكرا لقرائتكم خبر عن من أمام النيابة .. "الخنيزي" لـ "اليوم": لم ألتقِ الخاطفة.. واستلام ابني غداً والان نبدء بالتفاصيل

تبقّى خطوة واحدة على لقاء الطاعن في السنّ علي الخنيزي بفلذة كبده وابنه موسى، الذي غاب عن الأنظار قبل 20 سنة. فالأب لم يذق طعم النوم منذ أن وصل من الخارج، وقام بالانتقال إلى شرطة المنطقة الشرقيّة لتسليمها عيّنة من الدم لمقارنتها مع النتائج المتطابقة في البصمة الوراثيّة (DNA)، حتى ظهرت صباح أمس نتائج التطابق، لكن حدّدت النيابة العامة، فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعيّة بالشرقية، اليوم الثلاثاء، نقطة الالتقاء ولمّ شمل الأسرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر من أمام النيابة .. "الخنيزي" لـ "اليوم": لم ألتقِ الخاطفة.. واستلام ابني غداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.