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2020-02-17 مركز الملك سلمان يوزع 500 حقيبة شتوية في باكستان متابعات الخليج 365 – واس Advertisements وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 500 حقيبة شتوية في مديرية سوات بإقليم خيبر بختون خوا بجمهورية باكستان الإسلامية، استفاد 2,500 فرد من الأطفال والنساء وكبار السن.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز للدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف دول العالم. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر

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