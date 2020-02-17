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شكرا لقرائتكم سهم أرامكو ينهي تعاملات الاثنين عند 33.10 ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
سهم أرامكو ينهي تعاملات الاثنين عند 33.10 ريال
متابعات الخليج 365 – الرياض
أغلق سهم أرامكو تعاملات اليوم الاثنين عند 33.10 ريال مرتفعًا بمقدار 0.30 ريال أي ما يوازي 0.91% من قيمته.
وكان سعر الإغلاق السابق عند 32.80 نهاية جلسة الأحد، وتم الافتتاح اليوم عند 32.80 ريال.
ووصل السعر الأعلى إلى 33.20 بينما هبط سعر سهم أرامكو الأدنى خلال جلسة اليوم حتى 32.75 ريال لكنه تعافى قبل نهاية الجلسة.
وبلغ عدد الصفقات 9,153 صفقة، فيما كان متوسط كمية الصفقة 856 سهمًا في حين وصلت الكمية المتداولة إلى 7,837,534 بقيمة 258,651,994.80 ريالًا.
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