، خادم الحرمين يستقبل رئيس أريتريا.. ويقيم مأدبة غداء تكريماً له ،

محمد بن مسعود - الدمام - "أفورقي" صافح الأمراء والوزراء وقادة القطاعات العسكرية

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم، الرئيس أسياس أفورقي رئيس دولة أريتريا، حيث رحب به ووبالوفد المرافق له في المملكة، فيما أبدى الرئيس الأريتري سعادته بلقاء خادم الحرمين الشريفين.

وصافح الرئيس الأريتري الأمراء، الوزراء وقادة القطاعات العسكرية، وأقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مأدبة غداء تكريماً لـ"أفورقي" والوفد المرافق له.

وحضر الاستقبال والمأدبة، الأمير خالد بن فهد بن خالد، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، الأمير فيصل بن سعود بن محمد، الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد المستشار في الديوان الملكي، الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية، الأمير خالد بن سعود بن خالد المستشار في الديوان الملكي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة، الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز.خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الرئيس أسياس أفورقي