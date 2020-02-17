، "سكني" يطلق 8 مخططات للأراضي ويتيح اختيارها "إلكترونيًا" بعدة مناطق ،

محمد بن مسعود - الدمام - دعا الراغبين بهذا الخيار لزيارة موقعه الإلكتروني أو تطبيق الهواتف الذكيّة

أعلن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان عن إضافة ثماني مخططات سكنية جديدة عبر بوابته الإلكترونية ضمن المخططات السكنية المتاحة للأراضي التي يستمر البرنامج في طرحها عبر بوابته شهريًا، ليتيح للمستفيد اختيار المخطط السكني المناسب له، داعياً المستفيدين الراغبين بهذا الخيار إلى زيارة موقعه الإلكتروني أو تطبيق الهواتف الذكيّة.

وقال برنامج "سكني" في بيانٍ صحافي اليوم، إنه فعَّل الاختيار الإلكتروني لـثمانية مخططات جديدة موزعة على ست مناطق توفر نحو 7108 قطع من الأرضي، ولفت إلى أن المخططات الجديدة تضمنت مخطط "الأنوار" بمحافظة أبو عريش في منطقة جازان الذي يوفر 4231 قطعة، ومخطط "الفريدة" بمحافظة القرية العليا التابعة للمنطقة الشرقية الذي يوفر 1203 أراضي ومخطط "الخرعاء" في خياش التابعة لمنطقة نجران ويحوي 580 أرضًا، إضافة لمخطط "المزيريرات" بمدينة حائل الذي يوفر 141 أرضًا مجانية متاحة للحجز من قبل المواطنين إلكترونياً.

وقد أضاف "سكني" ثلاثة مخططات جديدة بمنطقة الرياض تحوي 799 قطعة أرض موزعة على مخطط "181 القويعية" بمحافظة القويعية الذي يحوي 254 أرضًا سكنية، ومخطط " الرفيعة" بمحافظة الدوادمي الذي يوفر 165 أرضًا سكنية، ومخطط "الخالدية" بمحافظة عفيف يوفر 380 أرضًا، إضافة لمخطط "هجرة رغوة" بمحافظة رفحاء التابعة لمنطقة الحدود الشمالية الذي يتيح 154 أرضًا سكنية.

وأفاد البرنامج أنه أصبح بإمكان المستفيد المسجل في وزارة الإسكان زيارة البوابة الإلكترونية لبرنامج "سكني" ثم اختيار "الحلول السكنية" ومن ثم الضغط على خيار الأراضي السكنية أو الدخول المباشر على الرابط https://sakani.housing.sa/plans-map واختيار المخطط المناسب له، واختيار قطعة الأرض، واستكمال إجراءات توقيع العقد إلكترونياً.



يذكر أن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان قد سلم عبر منصته الإلكترونية نحو 90 ألف قطعة أرض في مختلف مناطق المملكة خلال العام 2019، من بين 137.906 أراض وفرها للحجز إلكترونيًا ضمن 146 مخططًا، فيما يستهدف البرنامج هذا العام 2020 تطوير 72 مخططاً جديداً يوفر أكثر من 90 ألف قطعة أرض، حيث تم العمل مع 79 مقاولاً مؤهلاً لتنفيذ أعمال البنية التحتية بقيمة تتجاوز 5.2 مليارات ريال.

وأشار إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار توفير خيارات أكثر للمواطنين تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم، بما يرفع من نسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول عام 2030 وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.برنامج سكني وزارة الإسكان المخططات السكنية