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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت الهيئة العامة للرياضة عبر بيان صدر حول ما تم تداوله من أحاديث وتصريحات متعلقة بالحضور الجماهيري لمباراة الشباب والنصر، وتفتح تحقيقاً عاجلاً في هذا الشأن.
كما أعلنت الهيئة عن استدعائها للرئيس التنفيذي لنادي الشباب للتحقيق حول ما طرحه الأخير من عبارات غير مقبولة على خلفية الحضور الجماهيري في مباراة الشباب والنصر.
كما وعدت الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة وبصورة عاجلة.
الهيئة العامة للرياضة الشباب النصر
17 فبراير 2020 - 23 جمادى الآخر 1441 03:43 PM
أعلنت الهيئة العامة للرياضة عبر بيان صدر حول ما تم تداوله من أحاديث وتصريحات متعلقة بالحضور الجماهيري لمباراة الشباب والنصر، وتفتح تحقيقاً عاجلاً في هذا الشأن.
كما أعلنت الهيئة عن استدعائها للرئيس التنفيذي لنادي الشباب للتحقيق حول ما طرحه الأخير من عبارات غير مقبولة على خلفية الحضور الجماهيري في مباراة الشباب والنصر.
كما وعدت الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة وبصورة عاجلة.
، عاجل... هيئة الرياضة تفتح تحقيقاً عاجلاً متعلقاً بالحضور الجماهيري بين الشباب والنصر ،
المصدر : الخليج 365
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