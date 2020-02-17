، عبر آلية مبتكرة.. "آيفون" تتيح لك إيجاد صورك في ثوان ،

محمد بن مسعود - الدمام - العملية تتم على الجهاز وحده بدون أي إرسال للخوادم

ابتكرت شركة أبل طريقة عبقرية تساعد المستخدم في العثور على أي صورة بسهولة وفي ثوان معدودة.

وبحسب الأداة التي طورتها "أبل" للبحث عن الصور، فإنه يمكن استخدام كلمات رئيسة في البحث، مثل البحث عن الصور في قوقل، فعلى سبيل المثال يمكن البحث عن كلمات مثل "بحيرة" أو "كلب" أو "جبنة"، وما أن تضع الكلمة للبحث عن الصورة حتى تظهر كل الصور ذات العلاقة بالكلمة الرئيسية المستخدمة في عملية البحث.

وحسبما ذكرت صحيفة "صن" البريطانية، فإن السبب في ذلك يعود إلى أن "أبل" صممت تطبيق الصور الخاص بها بحيث يتعرف أو يستشعر الأشياء بواسطة تكنولوجيا خاصة.

وفي ظل تلك التقنية، يمكن للمستخدم البحث عن أحداث أو فعاليات معينة، مثل حضور حفلة موسيقية، حيث تلجأ الخدعة من "أبل" إلى البحث في الوقت أو التاريخ والموقع في الصور الموجودة في ملف الصور على الجهاز.

ويمكن البحث حسب الموقع، فبمجرد إدخال اسم المكان أو الموقع، كأن يكون اسم مدينة مثل "دبي" أو أو "القاهرة" أو "الرياض"، فإن التطبيق يتعقب كل صورة بحسب الموقع المذكور.

ويمكن للمستخدم في البداية، فتح تطبيق الصور على جهاز آيفون، ثم يضغط على زر بحث في الزاوية السفلى اليمنى، حيث توجد أيقونة عدسة التكبير، ثم طبع اسم المكان، أو كلمة البحث أو حتى اسم الشخص الوارد في الصورة، حتى يستخرج التطبيق كل الصور ذات الصلة.

ولا يعني ذلك أن شركة "أبل" تتجسس على الصور، لأن العملية كلها تجري على الجهاز فقط، وبالتالي فلا توجد أي احتمال أن يشاهد موظف في "أبل" صورك على الجهاز.

وتقول الشركة إنه عندما يبحث المستخدم عن صوره في جهازه، فإن عملية التعرف على الوجوه والأماكن تتم على الجهاز وحده، ولا يتم إرسالها إلى خوادم "أبل" على الإطلاق .شركة أبل أبل