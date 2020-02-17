شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير سعود بن نايف : الشرقية مهد الصناعة في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

• الفرص لا زالت واعدة ومحفزة في قطاع الصناعة

استقبل صاحب السموّ الملكي الأميـر سعود بن نايف بن عبد العزيز أميـر المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم، معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، وعدد من قيادات الوزارة.

ونوه سموه خلال الاستقبال، بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد – حفظهما الله- من دعمٍ واهتمام للقطاع الصناعي وللثروة المعدنية، باعتبارهما ركيزة أساسية من ركائز تحقيق رؤية المملكة 2030، مبيناً أن الله حبا المملكة بثروة معدنية، وسعت القيادة الرشيدة –أعزها الله- لاستثمارها الاستثمار الأمثل، وعملت على بناء مشروعات التعدين لتسهم في زيادة الناتج المحلي وتوفير الفرص الوظيفية لأبناء المملكة.

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وقال سموه : إن الشرقية مهد الصناعة في المملكة، شهدت انطلاقة القطاع الصناعي، وأسهمت الشركات العاملة في المنطقة في تطوير وتنمية القطاع الصناعي، مشيراً إلى أن الفرص لا زالت واعدة ومحفزة في هذا القطاع، سواء على مستوى المملكة أو المنطقة، مؤكداً على أهمية دعم وتحفيز المستثمرين في القطاع الصناعي، والعمل على اجتذاب الاستثمارات المحلية والعالمية لقطاعي الصناعة والتعدين، وهيكلة إجراءات الترخيص بما يضمن سرعتها ومنحها للجهات التي تقدم قيمة مضافة للقطاع، والحرص على المشروعات التي توفر عائد اقتصادي واجتماعي، متمنياً سموه للوزارة ومنسوبيها التوفيق.

واطلع سموه، على نبذة عن استراتيجية الوزارة في قطاعي الصناعة والتعدين، وبعض المشروعات التي تعمل عليها بالشراكة مع الجهات المعنية.

من جانبه، أعرب وزير الصناعة والثروة المعدنية، عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على ما تفضل به، من توجيهاتٍ كريمة، ودعمه المتواصل لقطاع الصناعة والثروة المعدنية، مبيناً أن الوزارة تعمل وبدعم كريم من القيادة الرشيدة –أعزها الله- لتطوير قطاعي الصناعة والثروة المعدنية، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والاستراتيجيات التي رسمتها الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية، مؤكداً حرص الوزارة على الالتقاء بالمستثمرين في القطاع الصناعي، ودعم المبادرات التي تعزز المحتوى المحلي.