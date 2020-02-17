شكرا لقرائتكم خبر عن اليمنيون والسوريون يتصدرون الموقوفين في سجون المباحث والان نبدء بالتفاصيل

بلغ عدد الموقوفين في سجون المباحث العامة من الجنسية اليمنية 358 موقوف، وأظهر موقع "نافذة تواصل" الإلكتروني أن أكثر عدد موقوفين من الجنسية العربية في سجون المباحث في قضايا تخص أمن الدولة هي الجنسية اليمنية تليها السورية حيث بلغت 259 موقوف من أصل إجمالي (5229) موقوف في سجون المباحث حسب إحصائية موقع نافذة تواصل.

وأظهر الموقع أن عدد الموقوفين من الجنسية السودانية بلغ 21 موقوف 1 منهم محكوم، و4 تم تحويل اوراقهم للمحكمة المختصة، وآخر موقوفين رهن التحقيق، وأفاد الموقع بأن عدد الموقوفين من الجنسية الفلسطينية بلغ 23موقوف منهم محكوم والبقية لايزالون رهن التحقيق.

وقد أتاحت الجھات المختصة بسجون أمن الدولة، لذوي الموقوفين الاطمئنان المستمر علیھم وطلب خروجهم مؤقتاً لأسباب عائلية أو إنسانية، وذلك عبر «نافذة تواصل» الإلكترونية والتي تقدم معلومات كاملة عن أسماء الموقوفين وجنسياتهم وأرقام الھویة وتاريخ إيقافهم ومراحل سیر قضایاھم والإجراءات المتخذة ضدهم، كما توفر نافذة للتواصل بین الموقوف والأقارب والمحامين.

وعبر البوابة يمكن حجز موعد الزيارة وتحديد تاريخها ووقتها إلكترونياً، والحصول على الموافقة بذلك عبر إشعارات الرسائل القصيرة. إضافة لذلك، فإن خدمة الاتصال المرئي المباشر عبر الفيديو ستكون متاحة بين الموقوف وذويه، والتي تتميز بالخصوصية التامة والتطور التقني.