شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية : العلاقات مع سنغافورة تشهد نمواً متواصلاً والان نبدء بالتفاصيل

استقبل صاحب السموّ الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتبه بديوان الإمارة، اليوم، سفير سنغافورة لدى المملكة ونغ تشاو مينغ.

ورحب سموه في مستهل اللقاء بالسفير السنغافوري، مؤكداً أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد "حفظهما الله" حريصةٌ على التواصل الفاعل مع مختلف الدول، وبناء علاقة شراكة استراتيجية تعود بالنفع على الطرفين، مبيناً أن العلاقات مع سنغافورة تشهد نمواً متواصلاً في مختلف المجالات، ولا سيما المجال الاقتصادي والتجاري.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقة بين البلدين.

من جانبه أعرب سفير سنغافورة لدى المملكة، عن الشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة الشرقية على حفاوة الاستقبال، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز علاقتها بالمملكة، والإسهام في الفرص التي أتاحتها رؤية المملكة، متمنياً للمملكة حكومةً وشعباً دوام التقدم والازدهار.