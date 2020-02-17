شكرا لقرائتكم خبر عن والد «المختطف» موسى : تحاليل الـ DNA متطابقة وسألتقي ابني والان نبدء بالتفاصيل

• إحساسي لا يوصف وكنت واثقاً من نتائج التحليل

قال على الخنيزي والد موسى المختطف منذ 20 عاما أنه استلم رسميا نتائج فحص DNA التي أظهرت تطابقًا تاما بين المختطف والوالدين.

وأكد الخنيزي :«تواجدت عند الساعة 8:30 في شرطة المنطقة الشرقية لاستلام تطابق التحاليل DNA والإجراءات الرسمية الأخرى والتي ظهرت مطابة رغم تسليمنا المطلق بذلك».

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وأوضح أنه الان في النيابة العامة لاستكمال الأوراق واستلام ابنه موسى، والذي لم يلتقيه أو يتحدث معه منذ أن تم اختطافه.

وأشار إلى أن إحساسه لا يوصف، وأنه حتى قبل إجراء تحليل التطابق كان واثقاً من أن موسى هو ابنه خصوصا مع الشبه الكبير مع أخوته.

وقال الخنيزي: لا يساورني أدنى شك بخصوص «موسى»، فالملامح والدم كلها عناصر تؤكد صحة نسبه إلى الأسرة، وإنني لم أشك لحظة في كون موسى طفلي المختطف منذ رؤية صورته للمرة الأولى، وفضلا عن ذلك فإن تطابق البصمة الوراثية بين «موسى» و«الأم» لم يدع مجالا للشك في كونه طفلنا المختطف منذ 20 عاما، كما أنه يتشابه معي بشكل كبير، منوها بأن الأسرة لم تقابل موسى حتى الآن، إذ أن الجهات الأمنية لم تخطرها بمكان تواجده، مشيرا إلى أن عملية الالتقاء بالابن موسى بدأت إجراءاتها بعد ظهور النتائج بشكل رسمي.

ومن المقرر أن تقوم الجهات الأمنية بلم شمل موسى مع عائلته، بعد التأكد من مطابقة التحاليل اليوم الاثنين.