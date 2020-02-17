شكرا لقرائتكم خبر عن استحداث إدارة لتعزيز كفاءة المشاريع بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أصدر أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، قرارا يقضي بإنشاء وحدة إدارية بمسمى ( الإدارة العامة لتعزيز كفاءة المشاريع ) بوكالة الخدمات بالأمانة، وتكليف المهندس يوسف بن عبد الله المقهوي مديرا عاما لها، وتعنى برفع مستوى الجودة في تقديم الخدمات وتنفيذ المشاريع المتعلقة بوكالة الخدمات.

ويأتي هذا القرار في إطار مساعي الأمانة لتطوير أدائها والرفع من كفائتها وتحسين جودة الخدمات، وتحقيق التنمية الشاملة.