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فيديو.. هكذا تتصرف الصحة عند الاشتباه في كورونا
متابعات الخليج 365 – الرياض
ما هي الإجراءات التي تتخذها وزارة الصحة في حال وصلت حالة اشتباه بفيروس كورونا إلى أحد المستشفيات؟ سؤال طرحته وزارة الصحة وأجابت عليه بمقطع فيديو عبر تويتر يوضح هذه الإجراءات.
وأوضح المدير التنفيذي المشارك للشؤون الطبية، الدكتور سميح غزال، في المقطع ، خطوات استقبال المرضى، والتي تبدأ كما يلي:
أولًا : مرحلة الفرز العام ومن ثم توجيههم حسب حالتهم المرضية.
ثانيًا : أصحاب الأعراض التنفسية يُحولون إلى قسم الطوارئ، للتحقق من عدم إصابتهم بفيروس كورونا.
ثالثًا : في حال التأكد من الإصابة يتم توجيههم إلى قسم العزل، وهو عبارة عن مجموعة من الغرف المجهزة بسرير واحد وبابين، وملحق بها غرف للعناية المركزة.
وكانت وزارة الصحة أكدت في وقت سابق أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد (Covid-19) داخل المملكة فيما تم أمس خروج الطلاب السعوديين من العائدين من الصين من الحجر الصحي حيث ثبتت سلامتهم من المرض.
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