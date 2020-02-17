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رياح وأمطار وضباب على معظم المناطق غدًا

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2020-02-17

رياح وأمطار وضباب على معظم المناطق غدًا

متابعات الخليج 365 – الرياض 

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، غدًا، على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على شمال وشمال غرب المملكة، كما توقعت الأرصاد أن تكون الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على حائل والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كذلك على أجزاء من الحدود الشمالية، الجوف وتبوك.

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ولم تستبعد الأرصاد تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من شمال وشرق المملكة.

وعن الرياح السطحية فمن المتوقع أن تكون شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة تصل إلى 48 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

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