محمد بن مسعود - الدمام - للإشادة بهن وبث روح التنافس بين الطالبات تكرم الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد "بنات"، عصر الخميس المقبل 878 طالبة من أوائل الطالبات المتفوقات، وذلك برعاية مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني، وبحضور المساعدة للشؤون التعليمية نورة آل مفرح، وذلك على مسرح جامعة الملك خالد بالقريقر.

وتأتي هذه الخطوة بهدف الإشادة بالمتفوقات وتقدير جهودهن وأسرهن، فضلاً عن بث روح التنافس بين طالبات المدارس، فيما يمكن الاطلاع على أسماء المكرمات من خلال الرابط التالي: https://drive.google.com/file/d/0B8Gclceq2XoyT1FIdFpXZk9HdWlhRjM1SmRRQUhMRTRoMjVV/viewالإدارة العامة للتعليم منطقة عسير تكرم أوائل الطالبات المتفوقات تعليم عسير يكرم 878 طالبة متفوقة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-02-17 تكرم الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد "بنات"، عصر الخميس المقبل 878 طالبة من أوائل الطالبات المتفوقات، وذلك برعاية مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني، وبحضور المساعدة للشؤون التعليمية نورة آل مفرح، وذلك على مسرح جامعة الملك خالد بالقريقر.

وتأتي هذه الخطوة بهدف الإشادة بالمتفوقات وتقدير جهودهن وأسرهن، فضلاً عن بث روح التنافس بين طالبات المدارس، فيما يمكن الاطلاع على أسماء المكرمات من خلال الرابط التالي: https://drive.google.com/file/d/0B8Gclceq2XoyT1FIdFpXZk9HdWlhRjM1SmRRQUhMRTRoMjVV/view Advertisements 17 فبراير 2020 - 23 جمادى الآخر 1441 03:00 PM للإشادة بهن وبث روح التنافس بين الطالبات للإشادة بهن وبث روح التنافس بين الطالبات تكرم الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد "بنات"، عصر الخميس المقبل 878 طالبة من أوائل الطالبات المتفوقات، وذلك برعاية مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني، وبحضور المساعدة للشؤون التعليمية نورة آل مفرح، وذلك على مسرح جامعة الملك خالد بالقريقر.

وتأتي هذه الخطوة بهدف الإشادة بالمتفوقات وتقدير جهودهن وأسرهن، فضلاً عن بث روح التنافس بين طالبات المدارس، فيما يمكن الاطلاع على أسماء المكرمات من خلال الرابط التالي: https://drive.google.com/file/d/0B8Gclceq2XoyT1FIdFpXZk9HdWlhRjM1SmRRQUhMRTRoMjVV/view ، تعليم عسير يكرم 878 طالبة متفوقة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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