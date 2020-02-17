، تعليم المجمعة يختتم أسبوع "الحد من ظاهرة التنمر" بفعاليات متنوعة ،

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نفذت إدارة التعليم بمحافظة المجمعة العديد من الفعاليات للحد من ظاهرة التنمر، وذلك في جميع مدارس المحافظة "للبنين والبنات" تحت شعار "معاً - ضد – التنمر" والتي استمرت أسبوعًا كاملاً .
وأكد مدير تعليم المجمعة يوسف بن عبداللطيف الملحم بأن وزارة التعليم ومنذ وقت مبكر شرعت في العمل على إيجاد سبل الوقاية والعلاج لحالات التنمر من خلال تنفيذ العديد من الإجراءات أبرزها إصدار الدليل الإجرائي لقواعد السلوك والمواظبة .
وقال: تم تفعيل أسبوع التنمر في عموم مدارس محافظة المجمعة عبر الزيارات، والإذاعة المدرسية، والمطويات والنشرات، ووسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى طرح مسابقة لتعزيز السلوك الإيجابي المضاد للعنف، تشتمل على الأفلام القصيرة، والتغريدات المميزة، والصور المعبرة، والمشاركة الفاعلة في الحائط الإلكتروني لبعض المدارس".
وأضاف: "للمرشد الطلابي في المدارس دور بارز في إنجاح هذه البرامج السلوكية و تفعيل برنامج خط مساندة الطفل من خلال الرقم 116111 والذي يساهم في حماية الأطفال من العنف بكل أشكاله".
وقال رئيس قسم التوجيه والإرشاد في تعليم المجمعة عبدالله أبانمي: استمرت هذه الفعاليات أسبوعاً كاملاً، وكانت تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم من مخاطر ظاهرة التنمر بجميع أشكاله وأنواعه.
وأضاف: "تفعيل الدليل الإجرائي لقواعد السلوك والمواظبة الذي يتضمّن طرق التعامل مع مخالفات الطلاب، وما يتصل منها بالممارسات العنيفة تحديداً له دور في الحد من حالات التنمر، إذ صنّف الدليل التنمّر من مخالفات الدرجة الرابعة، كما أوضّح آلية التعامل مع هذه المخالفة، مُراعيًا في ذلك الجوانب التربوية والنفسية والاجتماعية للطالب".
وتابع: "وحدة الخدمات الإرشادية تقدم خدمات نوعية للطلاب الذين يعانون مشكلات نفسية أو سلوكية وخاصةً قضايا العنف والمشكلات المرتبطة به".
من جانبها أوضحت وفاء النفيسة رئيسة قسم التوجيه والإرشاد (بنات) بأن فعاليات أسبوع معاً- ضد- التنمر تأتي ضمن برنامج "رفق" الذي اعتمدته الوزارة كأحد أهم البرامج السلوكية على مدار العام الدراسي، وهو برنامج إرشادي ينفّذ في مدارس التعليم العام للحد من العنف، مشتملاً على عرض للجوانب الوقائية للحدّ من العنف في المدارس وبيان أساليب الكشف والتعرّف على الأعراض الدالة على احتمالية وجوده.
وقالت النفيسة: الفعاليات كانت تهدف لنشر التوعية لدى جميع منسوبي مدارس المحافظة والإجراءات المرتبطة بالتعامل مع مشكلة التنمر والتدخل العاجل من قبل منسوبي المدرسة لأي سلوك تنمر، مع حث الطلاب والطالبات على الإبلاغ عن أي مشكلة تنمر أو عنف تحدث داخل المدرسة .
إدارة التعليم محافظة المجمعة ظاهرة التنمر
17 فبراير 2020 - 23 جمادى الآخر 1441 02:43 PM
تضمن زيارات ومنشورات ومسابقات.. وتفغيل الإرشاد والدليل السلوكيتعليم المجمعة يختتم أسبوع "الحد من ظاهرة التنمر" بفعاليات متنوعة
نفذت إدارة التعليم بمحافظة المجمعة العديد من الفعاليات للحد من ظاهرة التنمر، وذلك في جميع مدارس المحافظة "للبنين والبنات" تحت شعار "معاً - ضد – التنمر" والتي استمرت أسبوعًا كاملاً .
وأكد مدير تعليم المجمعة يوسف بن عبداللطيف الملحم بأن وزارة التعليم ومنذ وقت مبكر شرعت في العمل على إيجاد سبل الوقاية والعلاج لحالات التنمر من خلال تنفيذ العديد من الإجراءات أبرزها إصدار الدليل الإجرائي لقواعد السلوك والمواظبة .
وقال: تم تفعيل أسبوع التنمر في عموم مدارس محافظة المجمعة عبر الزيارات، والإذاعة المدرسية، والمطويات والنشرات، ووسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى طرح مسابقة لتعزيز السلوك الإيجابي المضاد للعنف، تشتمل على الأفلام القصيرة، والتغريدات المميزة، والصور المعبرة، والمشاركة الفاعلة في الحائط الإلكتروني لبعض المدارس".
وأضاف: "للمرشد الطلابي في المدارس دور بارز في إنجاح هذه البرامج السلوكية و تفعيل برنامج خط مساندة الطفل من خلال الرقم 116111 والذي يساهم في حماية الأطفال من العنف بكل أشكاله".
وقال رئيس قسم التوجيه والإرشاد في تعليم المجمعة عبدالله أبانمي: استمرت هذه الفعاليات أسبوعاً كاملاً، وكانت تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم من مخاطر ظاهرة التنمر بجميع أشكاله وأنواعه.
وأضاف: "تفعيل الدليل الإجرائي لقواعد السلوك والمواظبة الذي يتضمّن طرق التعامل مع مخالفات الطلاب، وما يتصل منها بالممارسات العنيفة تحديداً له دور في الحد من حالات التنمر، إذ صنّف الدليل التنمّر من مخالفات الدرجة الرابعة، كما أوضّح آلية التعامل مع هذه المخالفة، مُراعيًا في ذلك الجوانب التربوية والنفسية والاجتماعية للطالب".
وتابع: "وحدة الخدمات الإرشادية تقدم خدمات نوعية للطلاب الذين يعانون مشكلات نفسية أو سلوكية وخاصةً قضايا العنف والمشكلات المرتبطة به".
من جانبها أوضحت وفاء النفيسة رئيسة قسم التوجيه والإرشاد (بنات) بأن فعاليات أسبوع معاً- ضد- التنمر تأتي ضمن برنامج "رفق" الذي اعتمدته الوزارة كأحد أهم البرامج السلوكية على مدار العام الدراسي، وهو برنامج إرشادي ينفّذ في مدارس التعليم العام للحد من العنف، مشتملاً على عرض للجوانب الوقائية للحدّ من العنف في المدارس وبيان أساليب الكشف والتعرّف على الأعراض الدالة على احتمالية وجوده.
وقالت النفيسة: الفعاليات كانت تهدف لنشر التوعية لدى جميع منسوبي مدارس المحافظة والإجراءات المرتبطة بالتعامل مع مشكلة التنمر والتدخل العاجل من قبل منسوبي المدرسة لأي سلوك تنمر، مع حث الطلاب والطالبات على الإبلاغ عن أي مشكلة تنمر أو عنف تحدث داخل المدرسة .
، تعليم المجمعة يختتم أسبوع "الحد من ظاهرة التنمر" بفعاليات متنوعة ،
المصدر : الخليج 365
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