- 1/2
- 2/2
شكرا لمتابعة خبر عن «التجارة» تمنح مكافآت للمبلغين عن غش أو تستر تجاري والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - قالت وزارة التجارة والاستثمار، إنه يحق لأي مُبلغ عن حالة غش تجاري أن يحصل على نسبة تصل إلى 25% كمكافأة تشجيعية من مقدار الغرامة المستحصلة عن تلك المخالفة بموجب حكم قضائي نهائي.
وأوضحت عبر تغريدة على موقع «تويتر»، أن المبلغ عن حالة تستر يحصل على مكافأة تصل إلى ٣٠٪ كمكافأة بعد صدور حكم قضائي نافذ وتحصيل قيمة الغرامة.
كانت هذه تفاصيل خبر «التجارة» تمنح مكافآت للمبلغين عن غش أو تستر تجاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.