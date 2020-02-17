شكرا لمتابعة خبر عن «التجارة» تمنح مكافآت للمبلغين عن غش أو تستر تجاري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قالت وزارة التجارة والاستثمار، إنه يحق لأي مُبلغ عن حالة غش تجاري أن يحصل على نسبة تصل إلى 25% كمكافأة تشجيعية من مقدار الغرامة المستحصلة عن تلك المخالفة بموجب حكم قضائي نهائي.

وأوضحت عبر تغريدة على موقع «تويتر»، أن المبلغ عن حالة تستر يحصل على مكافأة تصل إلى ٣٠٪ كمكافأة بعد صدور حكم قضائي نافذ وتحصيل قيمة الغرامة.