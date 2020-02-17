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هزة أرضية في المدينة المنورة

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الرياض - علي القحطاني - شعر سكان منطقة المدينة المنورة، قبل قليل من اليوم الاثنين، باهتزاز أرضي ضعيف في أرجاء المنطقة.

ومن جانبه، ‏رصد المركز الوطني للزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية، شمال غرب المدينة المنورة، هزة أرضية ضعيفة جدًا على مقياس ريختر بلغت قوتها ١٨, ٢، وعمق ٤ , ٥ كم في تمام الساعة ٣٥: ١١.

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