شكرا لمتابعة خبر عن هزة أرضية في المدينة المنورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - شعر سكان منطقة المدينة المنورة، قبل قليل من اليوم الاثنين، باهتزاز أرضي ضعيف في أرجاء المنطقة.
ومن جانبه، رصد المركز الوطني للزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية، شمال غرب المدينة المنورة، هزة أرضية ضعيفة جدًا على مقياس ريختر بلغت قوتها ١٨, ٢، وعمق ٤ , ٥ كم في تمام الساعة ٣٥: ١١.
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