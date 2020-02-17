شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. إغلاق «دوار عكاظ» في جازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - قررت إدارة مرور منطقة جازان، اليوم الاثنين، إغلاق دوار عكاظ في وسط المدينة الذي يربط بين طريق المطلع وطريق الكورنيش المؤدي إلى المنطقة المركزية.
وأوضحت الإدارة، بحسب تقرير لقناة الإخبارية أن القرار يستمر لعدة أشهر؛ بسبب الاختناقات المرورية عقب شكاوى من أهالي المنطقة بسبب ازدحام الدوار خاصةً في أوقات انتهاء الدوام؛ فضلًا عن وقوع حوادث.
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