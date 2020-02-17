شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة إلغاء مستشفى الأرطاوية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت إدارة العلاقات العامة والإعلام الصحي بمستشفى الأرطاوية العام في محافظة المجمعة بمنطقة الرياض، اليوم الاثنين، حقيقة إلغاء المستشفى.

وأصدرت الإدارة تنويهًا هامًا، نشرته عبر حساب المستشفى الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر؛ حيث قالت: ” نظرًا لما يتم تداوله من معلومات حول إلغاء مستشفى الأرطاوية العام، ننوه للجميع بأنها معلومات غير صحيحة ” .

وأكد مستشفى الأرطاوية: ” نتطلع لتقديم المزيد من الخدمات الصحية وتجويد الخدمة ورفع كفاءة الآداء، وتحسين الرضى لدى المراجعين ” .