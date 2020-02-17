شكرا لمتابعة خبر عن هيئة الملكية الفكرية توضح فكرة شعارها والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - كشفت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، اليوم الاثنين، عن مفهوم فكرة الشعار الخاص بها؛ مؤكدة أن هويتها تعكس أهدافها.
وأوضحت هيئة الملكية الفكرية، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر، أن فكرة شعار الهيئة مستوحاة من شكل الدرع؛ بينما السيفين و النخلة ترمز لشعار الدولة والدوائر ملتوحاة من منظومة التجارة والاستثمار.
وفي السياق نفسه، أكدت الهيئة، أنه يرمز كل لون من ألوان الشعار على معنى تتخذه الهيئة نبراسا في عملها: التقدمية، والدقة، والمصداقية.
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة الملكية الفكرية توضح فكرة شعارها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.