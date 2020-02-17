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هيئة الملكية الفكرية توضح فكرة شعارها

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الرياض - علي القحطاني - كشفت الهيئة للملكية الفكرية، اليوم الاثنين، عن مفهوم فكرة الشعار الخاص بها؛ مؤكدة أن هويتها تعكس أهدافها.

وأوضحت هيئة الملكية الفكرية، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر، أن فكرة شعار الهيئة مستوحاة من شكل الدرع؛ بينما السيفين و النخلة ترمز لشعار الدولة والدوائر ملتوحاة من منظومة التجارة والاستثمار.

وفي السياق نفسه، أكدت الهيئة، أنه يرمز كل لون من ألوان الشعار على معنى تتخذه الهيئة نبراسا في عملها: التقدمية، والدقة، والمصداقية.

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