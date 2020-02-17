شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. والد المختطف موسى الخنيزي يعلن تطابق تحاليل الـ DNA والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - كشف المواطن علي الخنيزي، والد المختطف موسى الخنيزي منذ 20 عاماً، تطابق تحاليل DNA، والتي تم إجراؤها بطلب الجهات الأمنية.
وأوضح أن اليوم سيذهب للنيابة العامة لاستكمال الأوراق واستلام ابنه موسى، والذي لم يلتقيه أو يتحدث معه منذ أن تم اختطافه.
وأشار إلى أن إحساسه لا يوصف، وأنه حتى قبل إجراء تحليل التطابق كان واثق من أن موسى هو ابنه خصوصا والشبه بينه وبين أخوته.
ومن المقرر أن تقوم الجهات الأمنية بلم شمل موسى مع عائلته، بعد التأكد من مطابقة التحاليل.
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