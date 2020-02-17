بالفيديو.. عودة الشيخ علي ملا للأذان من داخل مكبرية الحرم بعد وعكته الصحية

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الرياض - علي القحطاني - وثق مقطع فيديو، رفع شيخ طائفة المؤذنين بالمسجد الحرام الشيخ علي ملا؛ الأذان مساء أمس لصلاة العشاء، وذلك بعد تغيبه لفترة قصيرة بسبب عارض صحي أثر على صوته أثناء أذان صلاة العشاء الخميس الماضي، ودفعه للتوقف عن إكمال الأذان، وأكمله المؤذن هاشم السقاف.
وأظهر الفيديو المتداول عودة الشيخ على ملأ الأذان على كرسي من داخل مكبرية الحرم، ليطمأن محبيه أنه بخير.
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