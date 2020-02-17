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عدن - ياسمين التهامي - تقدم رجل بدعوى ضد ابنه في محكمة جدة، اتهمه فيها بقتل زوجته التي هي أم الشاب أيضًا عن طريق الخطأ، مطالبًا بدفع دية لإخوته الورثة.



ووفقًا لصحيفة عكاظ السعودية، فقد قررت الدائرة المرورية بمحكمة جدة إدانة الشاب لتسببه في حادثة سير نتجت عنها وفاة والدته، وحمّلته الخطأ في الحادثة بنسبة 100% وقضت بإلزامه دفع الدية للورثة، وحجبه من الدية، على ألا يتم حرمانه عن باقي التركة.

وتسلمت المحكمة دعوى مقيم ضد ابنه يطالب فيه إثبات تسبب الابن في حادثة سير أسفرت عن وفاة زوجته وإلزامه بالدية الشرعية، وقدم الأب صك حصر ورثة عن المتوفاة.

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شاب سعودي يقتل والدته.. وهكذا كان مصيره اليوم بعد أن تمكن منه والده وإخوانه!



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وأضاف في دعواه : «أتقدم بهذه الدعوى حيث تعرض أفراد عائلتي لحادثة مرورية أثناء قيادة ابني للسيارة وأسفرت الحادثة عن وفاة زوجتي، علما بأن السيارة مؤمن عليها لدى شركة تأمين ضد الغير».

وأوضح أن قائد المركبة المؤمن عليها «ابنه» أدين بالمسؤولية عن الحادثة محل الدعوى بنسبة 100%، مطالبا بإلزام ابنه بقيمة الدية الشرعية لورثة المتوفاة وفقا لنسبة مسؤوليته في الحادثة.



وقضت المحكمة بإلزام الابن المتسبب في الحادثة بدية والدته المتوفاة على أن يحجب نصيبه في الدية ولا يحجب حقه من الإرث والتركة، وتم منح الأطراف حق الاعتراض خلال 30 يوما.