تفاصيل العثور على مواطن بعد 5 أيام اختفاء في جدة.. هكذا تم تحديد مكانه

تمكن مواطنٌ من العثور على المفقود يحيى حلوي؛ في جدة، بالقرب من النقل الجماعي.

وبحسب “سبق”، ناشدت أسرة المواطن؛ المفقود من قرية السلب- جنوب شرقي منطقة جازان، المواطنين والمقيمين، بتكثيف البحث عن مفقودها، وذلك بعد خمسة أيام من اختفائه.

وأوضحت الأسرة أن المفقود قاصر ذهنياً وغادر قرية السلب وشُوهد بعدها في وادي الدحن، ثم اختفى منذ نحو خمسة أيام، وأُبلغت الجهات الأمنية عن فقده، وبدأت جهودها مشكورة.

وأضافت: “شُوهد خلال الأيام الماضية في مسجد داخل محطة بنزين في قرية المحلة قرب محافظة بيش- شمالي جازان”.