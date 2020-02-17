الإطاحة بشابين استعرضا تعاطيهما الحشيش داخل مركبة بجدة

تمكنت الأجهزة الأمنية المختصة بمدينة جدة، اليوم الإثنين، من القبض على شابين تناولا الحشيش داخل مركبة، وذلك عقب تداول مقطع مصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت مصادر أنه تم إلقاء القبض على الشابين، وذلك في أعقاب تداول فيديو بمواقع التواصل، يوثق لاستعراض شابين أثناء تعاطيهما مخدر الحشيش.

وأظهر المقطع المتداول، تعمُّد الشابين تصوير دوريتين أمنيتين كانتا متوقفتين بجوار مجمع تجاري غربي جدة، في استهانة منهما بما يفعلانه.

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