«حساب المواطن» يوضح تأثير استقدام العمالة المنزلية على الأهلية أو الاستحقاق

أوضح برنامج حساب المواطن، أن استقدام العمالة المنزلية لا يؤثر على الأهلية أو الاستحقاق.

وأشار حساب خدمة المستفيدين التابع للبرنامج- عبر تويتر- ردًا على سؤال أحد المواطنين، إلى أن وجود العمالة المنزلية لا يؤثر على الأهلية أو الاستحقاق، مضيفًا أنه «في حال انطبقت عليك شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق، سوف يشملك الدعم».

وأضاف البرنامج، أنه يمكن معرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن، عن طريق استخدام حاسبة الدعم التقديرية، عبر الرابط التالي:

ووجَّه المواطن البردعي، سؤالًا بأنه سوف يستقدم سائقًا خاصًا باسمه للوالدة، فهل يؤثر ذلك على أهلية الاستحقاق أو يخصم من حساب المواطن؟.

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