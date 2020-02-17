شرطة الرياض تطيح بمتهميْن ارتكبا 8 جرائم اقتحام محلات

نجحت شرطة منطقة الرياض، في القبض على شخصين اقتحما المحلات التجارية واستوليا على ما بداخلها؛ حيث أقرا بارتكاب 8 جرائم.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، إن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال؛ أسفرت عن تمكّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على متَهَمَينْ، مواطن ومقيم باكستاني الجنسية، في العقدين الثالث والرابع من العمر.

وأضاف، أن القبض عليهما جاء بعد توافر الأدلة على قيامهما باقتحام المحلات التجارية؛ بكسر أقفالها الخارجية والاستيلاء على ما بداخلها من بضائع وممتلكات.

وتابع المتحدث باسم شرطة الرياض، أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهما، أقرّا بارتكابهما 8 جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تركز معظمها بأحياء جنوب العاصمة الرياض؛ حيث جرى إيقافهما واتخذت بحقهما كل الإجراءات النظامية.

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