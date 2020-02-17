«الراجحي» يُطلق جائزة العمل لمنشآت القطاع الخاص

أعلن وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد سليمان الراجحي، اليوم الإثنين، إطلاق «جائزة العمل» لتحفيز القطاع الخاص على التوطين وتوفير بيئة عمل مناسبة.

وكتب وزير العمل- عبر حسابه على تويتر- أنه «دعمًا للتوطين ولتوفير بيئة عمل مثالية، يسرنا أن نطلق جائزة العمل؛ لتحفيز القطاع الخاص على تقديم أفضل الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن، وتحسين بيئة العمل في المنشآت».

وتضم جائزة العمل فرعين هما: جائزة بيئة العمل المتميزة وتضم 6 جوائز، وجائزة التوطين وتضم 12 جائزة، ويُشترط أن تكون المنشأة قائمة لمدة 3 سنوات على الأقل، وألا تكون المنشأة حكومية أو مملوكة بنسبة 100% من الحكومة، وألا تكون المنشأة في النطاق الأحمر، وأن يجيب 20% من الموظفين على الاستبيان (يجب على الموظفين تسجيل الدخول إلى منصة قوى للإجابة على الاستبيان).

وتهدف جائزة بيئة العمل المتميزة إلى رفع الوعي لمنشآت القطاع الخاص، وتحفيزهم للالتزام بأنظمة ومعايير بيئة العمل المتميزة؛ بما يحقق التنافسية وتشجيع القوى العاملة للعمل في منشآت القطاع الخاص.

أما جائزة التوطين، فتحصل المنشأة عليها إذا حققت أعلى مجموع في المعايير التالية: 70% توظيف السعوديين، نسبة المساهمة بالتوطين (50%)، استدامة الموظفين السعوديين في المنشأة (25%)، نسبة الموظفين السعوديين في المناصب القيادية (15%)، التزام المنشأة في برنامج حماية الأجور (10%)، 30% جودة التوطين، قِيَم العاملين (15%)، أساليب الإدارة وممارستها (15%)، بيئة العمل الداخلية (35%)، الأجور والحوافز والتدريب (35%).

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